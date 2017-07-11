В Европарламенте открылась выставка современного эстонского искусства

Сегодня, 11 июля, в Брюсселе в здании Европейского парламента министр культуры Индрек Саар открыл посвященную председательству Эстонии в Совете Европейского союза выставку современного эстонского искусства "Kahe-vahel" (Intermedial). Выставка, которую курирует Мартен Эско, будет открыта для посетителей до конца года.

Экспозиция рассказывает о взаимосвязи природы, традиций и дигитальности в культурном пространстве Эстонии, где родился девиз председательства Эстонии в Совете Европейского союза "Единство через равновесие". Куратор Мартен Эско из Музея современного искусства Эстонии привез на выставку входящие в постоянную экспозицию Европейского парламента творения Яана Элькена, Кайдо Оле и Алис Казе, а также подборку выдающихся картин нового поколения художников. Представлены Денес Фаркас, Кристийна Хансен, Пауль Куймет, Кярт Оявеэ и Йоханна Ульфсак, Тынис Саадоя, Таави Суйсалу, Тимо Тоотс и Visible Solutions OÜ.

На открытии министр культуры Индрек Саар сказал, что выбранные для выставки работы, с одной стороны, передают наиболее интересные мысли современных эстонских художников, а с другой, — по этим работам можно почувствовать дух эстонцев. "Здесь на выставке встречаются два, на первый взгляд, противоположных элемента — дигитальная и естественная среда. Это отлично согласуется с девизом нашего председательства — искать в повседневной жизни равновесие между стабильно развивающейся и цифровой средой", — добавил Саар.

По словам министра культуры, предстоящие полгода дают Эстонии хорошую возможность рассказать о себе как о председателе Европейского союза через свою культуру. "Во время нашего председательства пройдет самый масштабный за все время фестиваль эстонской культуры в Брюсселе и Бельгии, в рамках которого публике за полгода будет предложено около 25 культурных проектов. Из Эстонии мы привезем фильмы, комиксы, поэзию, моду, дизайн, уличное искусство и многое другое", — сказал Индрек Саар. "После завершения председательства мы плавно перейдем к международной программе, составленной для того, чтобы отметить ЭР100. Так в нашем председательстве и отмечании сотой годовщины государства смогут поучаствовать очень многие люди со всего мира", — сказал Саар.

Цель международной программы празднования 100-летней годовщины Эстонской Республики (EV100) заключается в том, чтобы рассказать об Эстонии всему миру. Всего в 2017 и 2018 годах пройдет более 150 культурных, образовательных, научных и технологических мероприятий в более, чем 30 иностранных государствах.