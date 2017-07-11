ВИДЕО: зрелищный проигрыш Рафаэля Надаля в четвертом круге Уимблдона

Матч четвертого круга на Уимблдоне между второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и люксембуржцем Жилем Мюллером, занимающим 26-ю строчку в мировом рейтинге АТР можно считать самым зрелищным. Надаль уступил Мюллеру в последней партии со счетом 13-15. За драматическим матчем на корте и за его пределами следило большое число зрителей.

Накануне испанцу предсказывали не слишком сложную победу над люксембуржцем Мюллером, а он проиграл 26-й ракетке мира со счетом - 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 13-15.

Проиграв первые два сета, Рафа выглядел на удивление спокойным, хотя статистика говорила не в его пользу, сообщате Би-Би-Си.

Комментаторы начали издалека готовить свою аудиторию к тому, что финала Федерер-Надаль не будет. Мол, не любит Надаль играть на траве, некомфортно ему, но спасибо за четыре ярких матча.

Однако ситуация на корте между тем кардинально поменялась. Рафа выиграл две следующие партии, и коллеги по пресс-центру уверились, что теперь он точно не отдаст матч.

Но Жиль Мюллер думал иначе.

На Уимблдоне не бывает тайбрейка в решающей партии, и соперники борются до превосходства в два гейма.

За матчем за пределами корта наблюдало огромное число зрителей.