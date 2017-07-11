Из США выслали 8 граждан Эстонии

По данным иммиграционного ведомства США, из страны с октября прошлого года выслали 1336 европейских граждан, в том числе восемь граждан Эстонии.

Более решительные действия президента Дональда Трампа в сфере борьбы с нелегальной иммиграцией принесли результаты главным образом в отношении европейцев, отмечает информагентство AP

Если за прошлый период из страны выслали 1456 европейских граждан, то за период с 1 октября 2016 года по 24 июня 2017 года уже выслано 1336 европейцев.

Больше всего выслано румынских граждан (193), за ними следуют испанские (117), британские (102), российские (81), польские (74), итальянские (71), турецкие (66), украинские (56), венгерские (52), французские (51) и португальские граждане (48).

Эстония (8) занимает 29-е место среди 52 европейских стран. За прошлый финансовый год из США было выслано девять нелегальных иммигрантов с эстонским гражданством.

Всего власти США выслали за прошлый финансовый год 240 255 нелегальных иммигрантов, за текущий финансовый год выслано 167 350.

В США проживает ориентировочно 11 млн нелегальных иммигрантов, около 4 процентов (440 000 человек) европейцы.

Эстонским гражданам для поездки в США не требуется виза, но необходимо разрешение властей США, которое действует два года и позволяет после въезда в страну проводить в ней максимально 90 дней.