IRL и центристы против отмены квот на рабочую силу

Иностранных специалистов не хватает. В нынешнем году квота на ввоз рабочей силы из-за рубежа составляет 1300 человек, и она уже исчерпана. Политики ищут решение проблемы, передает "Актуальная камера".

В Эстонии назревает кризис нехватки рабочей силы. За полгода исчерпаны миграционные квоты на год. Бывший министр внутренних дел, а ныне председатель Партии реформ Ханно Певкур считает, что нужно вообще упразднить миграционные квоты и создать вместо них свод правил, согласно которому можно будет привлекать иностранную рабочую силу.

"Это не должно быть только высшее образование. Как я уже сказал, некоторые секторы у нас, например, туризм или ИТ, очень нуждаются в новых трудовых кадрах и здесь можно вместе с предпринимателями найти хорошее и умное решение для того, чтобы у нас не было недостатка в трудовой силе", - говорит Ханно Певкур.

Депутат от партии Союз Отечества и Республики Март Нутть считает, что проблему надо решать иначе, нежели привлекать новые рабочую силу из-за рубежа.

"Во-первых, это конечно технологии, нужно способствовать развитию технологий. Во-вторых, использовать больше рабочих сил из стран ЕС. В-третьих, использовать больше сезонных работ и в-четвёртых, что возможно является самым важным, учитывать 100 тысяч человек, которые работают за рубежом. Это рабочая сила, которая нам нужна, и это может поправить правильная политика зарплат", - считает Март Нутть.

Депутат от Центристской партии Эрки Сависаар согласен с тем, что проблема имеет место быть, и предпринимателям надо помочь, но упразднение миграционных квот, по его мнению не панацея и может быть лишь частью решения этой проблемы.

"Приоритет нужно отдать возвращению максимального количества эстонцев или эстоноземельцев, перебравшихся за границу. Но разумеется, необходимо учитывать и то, чтобы способствовать привлечению зарубежной рабочей силы, которая помогает нашей экономике", - пояснил Эрки Сависаар.

В этом году миграционная квота составила одну десятую процента или 1317 человек.