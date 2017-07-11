Эстонские стрелки показали хорошие результаты на чемпионате страны и готовы к ЧЕ

В Элва прошел чемпионат Эстонии по пулевой стрельбе. Все кандидаты в сборную Эстонии показали хорошие результаты. Особо отличились нарвские стрелки, в составе которых выступали как известные, так и совсем юные спортсмены, передает "Актуальная камера".

Прошедший чемпионат Эстонии стал последней проверкой перед стартующим на следующей неделе в Баку чемпионатом Европы. Результаты, показанные нашими спортсменами, позволяют говорить об их готовности. Так Пеэтер Олеск выиграл чемпионат в стрельбе из мелкокалиберного пистолета за явным преимуществом.

"Цели у меня всегда высокие, форма сейчас хорошая и надеюсь там будет медаль", - сказал чемпион Эстонии в стрельбе из пистолета Пеэтер Олеск.

С похожими настроениями готовится к чемпионату и Анжела Воронова - самый титулованный эстонский стрелок последних лет. В Элва она выиграла стрельбу из мелкокалиберной винтовки из трех положений. Однако в своем любимом виде - стрельбе из положения лежа - уступила титул Туули Кюбарсепп. На чемпионате Европы они выступят вместе с одной команде.

"Цели, естественно, самые высокие - победить или хотя бы быть в призерах. В стрельбе на 300 метров наша команда вроде бы не совсем плохо выступает. Скорее всего, можно там бороться за медали в командном зачете, может быть даже индивидуально. В стрельбе из малокалиберной винтовки гораздо сложнее, там конкуренция более высокая. Будем готовиться и там, и там, естественно хочется везде чего-то добиться. Как получится — покажет время" - рассказала лидер сборной Эстонии Анжела Воронова.

Нарвские стрелки как всегда оказались на первых ролях. Так, Андрей Михайлов второй год подряд выиграл два упражнения в стрельбе из мелкокалиберной винтовки. А его юная воспитанница Анастасия Олевич выиграла юниорский зачёт в стрельбе из трёх положений и завоевала медали в составе нарвской команды.

"Хотел бы отметить Анастасию Олевич, которая показала великолепный результат - 565 очков. Это личный рекорд и достойный результат, особенно с учетом того, что ей всего 13 лет. Естественно, она выиграла. Следом за ней показали хорошие стабильные результаты Катрин Смирнова из Нарвы и Анастасия Бобылева. Все девчонки молодцы. Хорошая работа, кто тренируется, тот получает результаты", - пояснил чемпион Эстонии, тренер нарвского клуба Андрей Михайлов.

Получил свой результат и тартуский корреспондент "Актуальной камеры" Владислав Лушин. В составе Нарвского клуба он стал чемпионом Эстонии в командном зачете, а в стрельбе из трех положений завоевал серебряную медаль.