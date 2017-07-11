В среду до +23

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Синоптик Валентина Юдакова.
Синоптик Валентина Юдакова.
Петербургский разработчик исторических игр для виртуальной и дополненной реальности компания Piligrim XXI выпустила приложение по мотивам исторического сражения под Нарвой между войсками Швеции и России в начале XVIII века – Нарвская баталия. Компания набирает команды, которые будут сражаться друг с другом, обстреливая крепости Нарва и Ивангород, и набирать очки. Победители определятся в конце 2017 года.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отозвала Лаури Бамбуса с должности посла республики в Великобритании и Северной Ирландии.
Для решения проблемы дефицита рабочей силы в Эстонии надо отменить квоту на легальную иммиграцию, считает председатель Партии реформ Ханно Певкур.
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Юрист и социолог, поменявшая сферу деятельности. О том, как все успевать и жить полной жизнью