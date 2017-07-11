ЕСПЧ поддержал запрет на ношение паранджи в Бельгии

Европейский суд по правам человека признал введенный в Бельгии запрет на ношение паранджи не нарушающим положений Европейской конвенции.

Согласно решению ЕСПЧ, запрет соответствует нормам демократического общества и его можно рассматривать в качестве одного из важных условий совместного проживания, которое направлено на защиту прав и свобод других граждан, передает Русская служба Би-би-си.

В ЕСПЧ обратились три жительницы Бельгии, которые настаивали на том, что запрет на ношение мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, нарушает их права. Две из них требовали признать нарушающим их права действующий с 2011 года общенациональный запрет на ношение паранджи и другой одежды, полностью закрывающей лицо.

Обе женщины отстаивали свое право появляться в общественных местах в никабе - мусульманском женском головном уборе, закрывающем лицо, с узкой прорезью для глаз. Общенациональный закон пытались оспорить в Страсбурге жительница города Схарбек гражданка Бельгии Самия Белкасем и гражданка Марокко Ямина Оссар, живущая в городе Льеж.

Белкасем призналась, что после введения запрета перестала носить никаб из опасений, что ее могут оштрафовать или посадить в тюрьму. Оссар предпочла вовсе не выходить на улицу, чтобы соблюсти религиозные предписания и не нарушить законов страны.

Еще одна женщина - бельгийка Фозия Дакир - пожаловалась на аналогичные запреты, введенные тремя бельгийскими муниципалитетами еще в 2008 году.

Бельгия ввела общенациональный запрет на ношение в общественных местах головных уборов, полностью или частично закрывающих лицо, в 2011 году - по соображениям безопасности. Еще до введения общенационального запрета, в 2008 году, запретить ношение паранджи решили власти нескольких муниципалитетов (Пепенстер, Дизон и Вервье).

ЕСПЧ пришел к выводу, что общенациональный запрет на ношение закрывающей лицо одежды не нарушает права на уважение частной и семейной жизни, права на свободу выражения мысли, совести и религии (ст. 8-9 Конвенции по правам человека). Также суд не обнаружил нарушений ст. 14 (запрещение дискриминации).

Аналогичное решение суд вынес и по обращению Фозии Дакир, пытавшейся оспорить распоряжения трех муниципалитетов страны.

Женщины могут обжаловать решение суда, обратившись к Большой палате ЕСПЧ в течение трех месяцев.

За последние несколько лет ряд европейских стран ввели ограничения на ношение в общественных местах женской мусульманской одежды. Франция в 2011 году стала первой европейской страной, которая официально запретила носить паранджу и другую скрывающую лицо одежду в общественных местах.

В том же году запрет на ношение скрывающих лицо женских мусульманских одеяний был введен в Бельгии, а в сентябре 2016 года аналогичный законопроект одобрила нижняя палата парламента Швейцарии.