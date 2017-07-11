Актуальная камера 11.07.2017 (20:00)

Петербургский разработчик исторических игр для виртуальной и дополненной реальности компания Piligrim XXI выпустила приложение по мотивам исторического сражения под Нарвой между войсками Швеции и России в начале XVIII века – Нарвская баталия. Компания набирает команды, которые будут сражаться друг с другом, обстреливая крепости Нарва и Ивангород, и набирать очки. Победители определятся в конце 2017 года.