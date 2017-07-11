В Гамбурге создана спецкомиссия по расследованию беспорядков в городе во время G20

Правоохранительные органы Гамбурга создали специальную комиссию по расследованию беспорядков в городе во время проведения саммита G20. Об этом сообщил во вторник глава местной полиции Ральф Мартин Майер.

"Сейчас важно узнать личности преступников, с тем чтобы они могли понести справедливое наказание", - подчеркнул Майер. В состав комиссии войдут 170 сотрудников правоохранительных органов - 110 из них из Гамбурга, остальные - из других федеральных земель. К работе будут подключены и сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (БКА), передает ТАСС.

На настоящий момент в полицию поступило огромный объем сведений, в том числе около 2 тыс. фотографий, касающихся беспорядков. Сами стражи порядка во время акций протеста отсняли примерно 100 часов видеоматериала.

В камерах предварительного заключения продолжает находиться 51 подозреваемый в участии в беспорядках. Среди них - граждане не только Германии, но и Австрии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии и других государств.