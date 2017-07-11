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Дональд Трамп-младший опубликовал переписку о компромате на Хиллари Клинтон ({{commentsTotal}})

Дональд Трамп-младший.
Дональд Трамп-младший. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в своем твиттере скриншоты переписки со своим знакомым Робом Голдстоуном относительно материалов, компрометирующих Хиллари Клинтон.

Как следует из переписки, Голдстоун по просьбе Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, сообщил Трампу-младшему о наличии компрометирующих документов о связи Хиллари Клинтон с Россией. В письме говорится, что о существовании материалов узнал Арас Агаларов после встречи с "королевским прокурором" России. По всей видимости, подданный Великобритании Голдстоун мог иметь в виду генерального прокурора РФ Юрия Чайку, передает портал meduza.

В письме Голдстоуна отмечается, что эти документы — часть кампании правительства России с целью помочь Трампу победить на выборах.

"Если это то, о чем я думаю, то мне это нравится", — написал в ответ Трамп-младший. Впоследствии по итогам переписки 9 июня 2016 года была организована встреча сына миллиардера, главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Трамп-младший ранее утверждал, что встреча не привела ни к какому результату, а Весельницкая в основном говорила о "списке Магнитского" и вопросах усыновления. Она сама в интервью NBC рассказала, что американцы хотели получить сведения о Клинтон, но она ими не обладала.

Газета The New York Times в начале июля выпустила несколько статей о встрече Трампа-младшего с Весельницкой. В частности, издание утверждало, что Голдстоун говорил сыну миллиардера о наличии некой информации о Хиллари Клинтон, полученной от российских властей.

Наталья Весельницкая — адвокат, которая представляла в США интересы россиянина Дениса Кацыва. В США Кацыва заподозрили в легализации средств, похищенных из российского бюджета с помощью дочерних фирм фонда Hermitage Capital. О выявлении хищения ранее заявлял юрист Сергей Магнитский, работавший с Hermitage. В 2017 году Кацыв в обмен на почти 6 миллионов долларов урегулировал спор с американской прокуратурой и избежал конфискации своих активов в США.

Редактор: Надежда Берсенёва

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