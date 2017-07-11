Дональд Трамп-младший опубликовал переписку о компромате на Хиллари Клинтон

Как следует из переписки, Голдстоун по просьбе Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, сообщил Трампу-младшему о наличии компрометирующих документов о связи Хиллари Клинтон с Россией. В письме говорится, что о существовании материалов узнал Арас Агаларов после встречи с "королевским прокурором" России. По всей видимости, подданный Великобритании Голдстоун мог иметь в виду генерального прокурора РФ Юрия Чайку, передает портал meduza.

В письме Голдстоуна отмечается, что эти документы — часть кампании правительства России с целью помочь Трампу победить на выборах.

"Если это то, о чем я думаю, то мне это нравится", — написал в ответ Трамп-младший. Впоследствии по итогам переписки 9 июня 2016 года была организована встреча сына миллиардера, главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Трамп-младший ранее утверждал, что встреча не привела ни к какому результату, а Весельницкая в основном говорила о "списке Магнитского" и вопросах усыновления. Она сама в интервью NBC рассказала, что американцы хотели получить сведения о Клинтон, но она ими не обладала.

Газета The New York Times в начале июля выпустила несколько статей о встрече Трампа-младшего с Весельницкой. В частности, издание утверждало, что Голдстоун говорил сыну миллиардера о наличии некой информации о Хиллари Клинтон, полученной от российских властей.

Наталья Весельницкая — адвокат, которая представляла в США интересы россиянина Дениса Кацыва. В США Кацыва заподозрили в легализации средств, похищенных из российского бюджета с помощью дочерних фирм фонда Hermitage Capital. О выявлении хищения ранее заявлял юрист Сергей Магнитский, работавший с Hermitage. В 2017 году Кацыв в обмен на почти 6 миллионов долларов урегулировал спор с американской прокуратурой и избежал конфискации своих активов в США.