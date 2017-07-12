В Таллинне проходит чемпионат Эстонии по теннису

В Таллинне на кортах теннисного клуба "Калев" стартовал чемпионат Эстонии по теннису. В мужском одиночном разряде в этом году нет явного фаворита, поскольку первая ракетка страны Владимир Иванов соревнования решил пропустить.

По традиции победители будут определены в самых разных категориях - женском и мужском одиночных разрядах, парных разрядах, а также среди смешанных пар. Помимо этого соревнования проходят и среди теннисистов-колясочников, передает служба новостей "Радио 4".

В мужском одиночном разряде в этом году нет явного фаворита. Первая ракетка Эстонии Владимир Иванов, выигрывавший внутреннее первенство пять раз, в этом году соревнования решил пропустить. Не будет выступать и Юрген Зопп.

В отсутствие Владимира Иванова и Юргена Зоппа первый номер посева в мужском одиночном разряде получил Маттиас Сиймар. Накануне в матче первого круга Маттиас Сиймар разгромил Сийма Тууса - 6:1, 6:0.

В следующем раунде он теперь сыграет против своего брата-близнеца Кристофера Сиймара.

В женском одниночном разряде не участвуют ни первая ракетка Эстонии, занимающая 38-е место в мировом рейтинге Анетт Контавейт, ни вторая ракетка страны Кайа Канепи.

В их отсутствие первый номер посева получила Тууле Тани, которая накануне уверенно обыграла Юлию Скрипник - 6:0, 6:2.