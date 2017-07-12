В Ляэнемаа автомобиль столкнулся с лосем

Как сообщает полиция, инцидент случился в 23:02 в волости Марта на 28-м километре шоссе Хаапсалу-Лайкюла, где автомобиль Volkswagen Sharan, которым управлял 40-летний мужчина, не сумел избежать столкновения с выскочившим на проезжую часть лосем.

Находившийся в машине 15-летний подросток был доставлен в Ляэнескую больницу. После оказания первой помощи он был отпущен на домашнее лечение.