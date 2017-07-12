Президент Кальюлайд отправилась с рабочим визитом в Нью-Йорк

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, отметив, что в четверг и пятницу у Кальюлайд запланированы встречи с генеральным секретарем ООН Антонии Гутеррешом, исполнительным директором ЮНИСЕФ Энтони Лейком, помощником генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмором, администратором программы развития ООН Акимом Стейнером и послами франкоязычных стран.

Кроме того, глава государства выступит в Международном институте мира с лекцией на на тему "Как малые государства могут максимально увеличить свое воздействие в глобальной политике".