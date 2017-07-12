В Дни моря из Какумяэ в центр Таллинна можно будет доехать на специальном автобусе

Во время таллиннских Дней моря столичные власти запустят специальный автобусный маршрут, который соединит Какумяэ с пассажирским портом.

Эту информацию корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте транспорта.

Во время проведения Дней моря с 15 по 18 июля будет курсировать временна автобусная линия №81 по маршруту "Порт Какумяэ - пассажирский порт".

Таллиннские дни моря пройдут в пяти портах: Ванасадам, Летной гавани, а также на территории портов Haven Kakumäe, Ноблесснер и яхтенного порта Пирита.