Футболист Хенрик Оямаа остался без контракта в Швеции

Нападающий сборной Эстонии по футболу Хенрик Оямаа не сумел трудоустроиться в шведском клубе "Хальмстад".

Об этом сообщил портал Soccernet.ee, напомнив, что 26-летний нападающий находился на просмотре в "Хальмстаде" с начала прошлой недели.

"Оямаа - интересный футболист, у него есть качества, в которых мы нуждаемся. Однако при принятии решения мы хотим сохранять голову холодной. На данный момент решение по нему отрицательное", - прокомментировал наставник "Хальмстада" Игорь Круль.

Вторую половину прошлого сезона Хенрик Оямаа, имеющий контракт до лета 2018 года с нидерландским клубом "Гоу Эхед Иглс", на правах аренды провел в шотландском "Данди".

Ранее Хенрик Оямаа выступал за австрийский "Ваккер", английский "Суиндон", польскую "Легию", норвежский "Сарпсборг 08", шотландский "Мазервелл", финский РоПС, голландскую "Фортуну" и немецкую "Алеманию".

Профессиональную карьеру Оямаа начал в Англии, подписав в июне 2009 года соглашение сроком на один год с "Дерби Каунти", однако за первую команду он так и не сыграл ни одного матча.