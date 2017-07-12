Предприятие Enefit Taastuvenergia приобрело станцию совместного производства в Пайде

Председатель правления Enefit Taastuvenergia Ааво Кярмас отметил, что приобретение станции совместного производства "Пайде" в полную собственность стало логичным продолжением событий прошлой осени, когда была выкуплена доля миноритарного акционера Impera OÜ, и помимо Eesti Energia из собственников осталась еще фирма OÜ Tootus с долей в 16,75%. "Согласно утвержденной летом 2016 года стратегии концерна Eesti Energia, возобновляемая энергия в течение следующих пяти лет станет одной из важнейших областей роста для Eesti Energia. В Пайде мы производим возобновляемую энергию на новой экологичной станции совместного производства с 2013 года", – сказал Кярмас. По соглашению сторон, цена сделки останется конфиденциальной.

Собственник фирмы Tootus, продавшей концерну Eesti Energia свою долю, Андрес Алусалу продолжит работу по управлению станцией совместного производства "Пайде". Он занимался тепловым хозяйством в Пайде уже более 20 лет. "Под управлением Андреса Алусалу в 1996 году было основано тепловое предприятие Pogi, в правлении которого Алусалу остается и по сей день. Он знает тепловое хозяйство Пайде как свои пять пальцев. Пайде на сегодняшний день уже три года является на карте Эстонии городом, имеющим собственную электростанцию, которая помогает Эстонии в целом обеспечивать цель рассеивания производства энергии, повышая тем самым энергонезависимость Эстонии", – сказал член правления Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик.

7 октября 2011 года концерн Eesti Energia приобрел мажоритарную долю теплового предприятия Pogi, сразу после чего началось строительство новой станции совместного производства. В 2012 году был заложен краеугольный камень новой станции совместного производства, использующей биотопливо. Тестовые пуски оборудования и производство тепла начались на строящейся электростанции в конце 2013 года. Электричество впервые было подано в сеть в июле 2014 года.

Электрическая мощность станции совместного производства "Пайде" составляет 2 мегаватта, а тепловая мощность – 8 мегаватт. В год станция способна произвести около 7,5 гигаватт-часов электричества, а тепла – около 42 гигаватт-часов. Вместе с пиковыми котельными, которые при необходимости используют в качестве топлива мазут и биомассу, в течение трех последних лет производственная мощность по тепловой энергии в среднем составляла 55 гигаватт-часов в год. Расчетный годовой объем использования древесной щепы на пайдеском энергетическом предприятии составляет примерно 33 000 тонн, поставляют щепу в основном предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности из ближайших окрестностей.

Аналогичной станцией совместного производства Eesti Energia владеет в Латвии, в городе Валка. Станция совместного производства "Валка" с начала нынешнего года на 100% принадлежит предприятию Enefit Taastuvenergia.

Enefit Taastuvenergia – это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие, производящее возобновляемую энергию, которое производит электричество и тепло из ветра, воды, биомассы и смешанных бытовых отходов. Производственными подразделениями предприятия являются электростанция "Иру", парки ветрогенераторов в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу, а также станции совместного производства в Пайде и Валка. Также Enefit Taastuvenergia управляет гидроэлектростанциями "Кейла-Йоа" и "Линнамяэ".

Правительство сообщило о желании вывести на биржу миноритарную долю Enefit Taastuvenergia. Eesti Energia сейчас занимается предварительным анализом вывода на биржу Enefit Taastuvenergia.