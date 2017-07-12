В квалификации баскетбольной Лиги чемпионов "Калев/Крамо" сыграет с командой из Македонии

Врачи и чиновники из Департамента здоровья не согласны с предложением канцлера права Юлле Мадизе сделать вакцинацию детей обязательной. По их мнению, такое решение может только ухудшить проблему с частыми отказами от прививок. Сколько в Эстонии невакцинированных детей и нужно ли начинать бить тревогу - в сюжете "Актуальной камеры".