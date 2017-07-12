В квалификации баскетбольной Лиги чемпионов "Калев/Крамо" сыграет с командой из Македонии ({{commentsTotal}})
Стал известен соперник столичного баскетбольного клуба "Калев/Крамо" по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов ФИБА.
Им стал македонский "Карпош Соколи", передают в среду, 12 июля, "Новости спорта" на волне "Радио 4".
Победитель этой пары выходит на венгерскую "Альбу" из Секешфехервара.
Игры первого квалификационного раунда пройдут 19 и 21 сентября. Второго — 24 и 26.
Редактор: Сергей Михайлов