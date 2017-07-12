В среду днем 18..23

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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
Врачи и чиновники из Департамента здоровья не согласны с предложением канцлера права Юлле Мадизе сделать вакцинацию детей обязательной. По их мнению, такое решение может только ухудшить проблему с частыми отказами от прививок. Сколько в Эстонии невакцинированных детей и нужно ли начинать бить тревогу - в сюжете "Актуальной камеры".
Во втором квартале 2017 года представленные в Рийгикогу политические силы получили в виде пожертвований в общей сложности 112 042 евро. В то же время вклад партийных лидеров был минимальным.
Для решения проблемы дефицита рабочей силы в Эстонии надо отменить квоту на легальную иммиграцию, считает председатель Партии реформ Ханно Певкур.
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