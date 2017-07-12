Певкур и Хельме во втором квартале не пожертвовали своим партиям ни цента

Во втором квартале 2017 года представленные в Рийгикогу политические силы получили в виде пожертвований в общей сложности 112 042 евро. В то же время вклад партийных лидеров был минимальным.

Как выясняется из финансовых отчетов, самым щедрым среди руководителей партий оказался лидер центристов Юри Ратас, который пожертвовал в казну своей организации 1110 евро.

Глава СДПЭ Евгений Осиновский пожертвовал соцдемам 525 евро.

Хелир Валдор-Сеэдер, который в мае стал новым председателем IRL, в июне пожертвовал партии 150 евро. Его предшественник на посту председателя Маргус Цахкна пожертвованиями во втором квартале не отметился.

Во втором квартале смена лидера прошла и в Свободной партии. Прежний руководитель партии Андрес Херкель пожертвований не делал, а новый председатель Артур Тальвик перевел свободникам 100 евро еще до того, как возглавил организацию.

Лидер реформистов Ханно Певкур денег своей партии не жертвовал. Точно так же повел себя и председатель EKRE Март Хельме.

В Эстонии пожертвования партиям являются общественной информацией.