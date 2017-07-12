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Возле приюта животных на Пальяссааре появится автобусная остановка ({{commentsTotal}})

Добираться до приюта станет намного проще.
Добираться до приюта станет намного проще. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Перед столичным приютом для животных на улице Пальяссааре с этой субботы, 15 июля, появится долгожданная автобусная остановка.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте транспорта.

Как подтвердили в ведомстве, у автобуса маршрута номер 59 появится новая остановка "Лийзу", которая находится рядом с приютом для животных на Пальяссааре теэ, 85.

Прежде посетители приюта, добирающиеся на общественном транспорте, должны были ехать до остановки "Пикакари" и оттуда идти пешком в обратном направлении.

Редактор: Сергей Михайлов

приют на пальяссаареновая остановкаавтобус №59


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