Возле приюта животных на Пальяссааре появится автобусная остановка

Перед столичным приютом для животных на улице Пальяссааре с этой субботы, 15 июля, появится долгожданная автобусная остановка.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте транспорта.

Как подтвердили в ведомстве, у автобуса маршрута номер 59 появится новая остановка "Лийзу", которая находится рядом с приютом для животных на Пальяссааре теэ, 85.

Прежде посетители приюта, добирающиеся на общественном транспорте, должны были ехать до остановки "Пикакари" и оттуда идти пешком в обратном направлении.