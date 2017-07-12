Пособие для многодетных семей получают родители, которые действительно воспитывают детей

На прошлой неделе первые 18 000 семей получили новое пособие для многодетных семей. Департамент социального страхования отмечает, что пособие выплачивают только тем родителям, которые на самом деле воспитывают ребенка. В случае, если в семье растут дети от разных браков, родители должны договориться между собой, кто будет ходатайствовать о пособии. Однако разведенным родителям договориться не так просто.

Как сказала советник отдела пособий Департамента социального страхования Мерлин Лооритс "Актуальной камере на эстонском языке", первые пособия выплатили автоматически тем семьям, в которых растет три и более детей, на которых выплачивается детское пособие. Злоупотреблений при получении нового пособия не было, однако сотрудникам ведомства пришлось отвечать на вопросы желающих получать пособие, передает ERR Uudised.

"Например, к нам обращается человек, говорит, что у него три ребенка. Когда мы начинаем выяснять обстоятельства, то получается, что дети поочередно живут в новых семьях обоих родителей равное количество времени или в семье другого родителя. А если ребенок живет в семье другого родителя, то права на пособие нет", – пояснила Лооритс.

Смысл пособия для многодетных семей в том, чтобы помочь покрыть ежедневные расходы на воспитание ребенка. По словам Лооритс, с большей вероятностью пособие получают женщины.

Семьи, в которых есть дети от предыдущих браков или отношений, получают пособие в том случае, если родители состоят в браке или если в семье есть по меньшей мере один общий ребенок.

"Пособия все же предусмотрены для родителей, которые на самом деле воспитывают детей, и ими могут быть отцы. Даже если они подадут ходатайство, мы все же спросим согласие матери. Мы должны быть уверены в том, что этих детей воспитывает отец. Если речь идет о семьях, в которых дети живут поочередно равное количество времени, то родители должны договориться между собой", – сказала Лооритс.

Юрист Эстонского союза отцов Кадри Парамонова сказала радионовостям ERR, что самая большая проблема возникает в случае, если родители ребенка развелись и у обоих в новой семье появилось еще два ребенка.

"Получается, что у обоих родителей – три ребенка, но пособие получает один родитель. Отец также оплачивает расходы на содержание своего первого ребенка. При этом на двух детей, которые воспитываются в семье отца, со стороны государства получается меньше пособий, что является неравной ситуацией", – пояснила Парамонова.