Эстонские музыканты исполнили мегахит "Despacito" на трубах, тромбоне и тубе

Эстонские музыканты выпустили свою версию бьющего рекорды на Youtube хита "Despacito". Квартет Brassical исполнил композицию на духовых инструментах.

Песня "Despacito" пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки вышла в январе 2017 года. За 97 дней она собрала миллиард просмотров, став вторым хитом с самой быстро растущей популярностью в Youtube после композиции Adele "Hello".

Появившийся в 2011 году квартет Brassical и ранее делал кавер-версии известных эстонских и зарубежных хитов. Новое звучание приобрели такие композиции, как "Verona" и победившая на конкурсе "Евровидение-2017" испанская песня "Amar Pelos Dois".

Luis Fonsi - "Despacito" ft. Daddy Yankee: