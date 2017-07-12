В волостном собрании Пейпсияэре будет 21 депутат

Старейшина Тартуского уезда Рено Лайдре утвердил численный состав волостного собрания Пейпсияэре. В депутатский корпус новой волости, которую образуют путем слияния волостей Алатскиви, Пейпсияэре, Пала и Вара, а также города Калласте, войдет 21 человек.

Выборы в законодательный орган нового самоуправления пройдут 15 октября.

Согласно приказу старейшины, для проведения выборов в новой волости будет пять избирательных округов.

Лица, проживающие в городе Калласте, выберут трех депутатов. Три народных избранника представят в новом волостном собрании и нынешнюю волость Пейпсияэре. Проживающие в волости Пала избиратели выберут четырех депутатов, жители Алатскиви - пятерых депутатов, а жители крупнейшей по площади волости Тартуского уезда Вара изберут в новый орган законодательной власти шестерых депутатов.

В новой волости Пейпсияэре, расположенной в Тартуском уезде, будет проживать 5776 человек.