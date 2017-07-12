С осени Tallink начнет грузоперевозки из Мууга

Осенью Tallink впервые пустит регулярную линию грузоперевозок из порта Мууга до порта Вуосаари в Хельсинки. Sea Wind, грузовое судно компании Tallink, которое в данный момент использует порт Ванасадам, с октября будет ходить из Мууга от тepминала компании Transiidikeskus AS. Это значит, что четверть объема грузоперевозок Tallink в Финляндию больше не будет отправляться из центра Таллинна.

"Объем грузоперевозок Tallink непрерывно растет, и для дополнительного роста нам нужно обеспечить новые возможности. Расширение географии деятельности на порт Мууга обогатит ассортимент наших услуг и предоставит нам конкурентное преимущество", – отметил председатель правления Tallink Grupp Янек Сталмейстер.

"Расположение в порту Мууга позволит нашим клиентам избежать пробок на дорогах и сэкономить время. Эти изменения также пойдут на пользу нашим пассажирам с автомобилями, поскольку в порту в центре города уменьшится количество грузовиков, а движение в портовой зоне и вокруг нее станет проще. Линия из Мууга "уведет" из центра Таллинна четыре километра грузовых автомобилей в сутки", – пояснил Сталмейстер.

По словам председателя правления Tallinna Sadam Валдо Калма, в Мууга создана прекрасная инфраструктура, благодаря чему для пуска новой линии судов типа ро-ро после шестилетнего перерыва Таллиннскому порту с партнерами понадобится внести лишь некоторые изменения в организацию работы и техническую часть. "Однако в долгосрочной перспективе линия ро-ро между Мууга и Вуосаари создаст дополнительные возможности при увеличении объемов грузоперевозок в направлении север-юг и послужит подготовкой для продолжения Rail Baltic в Скандинавии", – сказал Калм.

Судно Sea Wind длиной в 152 метра может вместить километровую очередь грузовых автомобилей, если их расположить друг за другом. Оно будет совершать два регулярных рейса в день. По сравнению с портом, расположенным в центре Таллинна, до Мууга можно значительно быстрее доехать с основных шоссе, в том числе по таллиннской окружной дороге с Via Baltica.

В порту Мууга 29 причалов, три из которых предназначены для судов типа ро-ро. Последняя линия судов типа ро-ро из Мууга прекратила функционировать в 2011 году.