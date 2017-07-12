Фонд KIK даст 1,2 млн евро на превращение отходов в полезные вещи

Фонд "Центр инвестирования в окружающую среду" (KIK) принял решение субсидировать в размере 1,2 млн евро два проекта по подготовке отходов к повторному использованию. Из отходов собираются сделать эластичную основу для искусственных футбольных полей, спортплощадок и упаковку для продуктов питания.

Фирма Advanced Sports Installations Europe AS получит 137 000 евро на то, чтобы переработать синтетические отходы в эластичную основу для искусственной травы на футбольных полях и покрытия дорожек спортивных площадок. Общая стоимость проекта составляет 260 000 евро.

Фирма OÜ Eesti Pandipakend получит более миллиона евро на то, чтобы отходы можно было использовать для производства новой, подходящей для нужд пищевой промышленности, упаковки. Общая стоимость проекта составляет около 3 миллионов евро.