На следующей неделе организация движения на развязке в Хааберсти вновь изменится

С четверга, 20 июля, в Таллинне начнется строительство пешеходного туннеля на улице Эхитаяте, вследствие чего будет перекрыто движение по этой улице на участке между улицей Ыйсмяэ и Палдиским шоссе.

Закрыта будет также большая круговая развязка. Объезд будет возможен по улице Ыйсмяэ, передает "Раэпресс".

На участке со стороны Табасалу в начале улицы Раннамыйза будет создана малая круговая развязка. Палдиское шоссе с 20 июля будет открыто для проезда в обоих направлениях по всей длине.

С 21 июля все движение по Палдискому шоссе, начиная от улицы Мыйза и до бензозаправки "Circle K", переводится на новую правостороннюю нитку дороги, будет открыт доступ на шоссе со стороны улицы Мыйзапыллу.