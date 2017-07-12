Корб: Эдгар Сависаар пойдет на выборы первым номером в Таллинне, если захочет

По словам Корба, Эдгар Сависаар, долгое время бывший мэром Таллинна, внес большой вклад в развитие города и достоин первого места в списке, несмотря на то, что кандидатом в мэры Таллинна объявлен Таави Аас. "Эту тему обсудили и предложили, что Эгар Сависаар мог бы быть первым номером в списке Таллинна. Противников этого решения не было", – сказал Корб.

"Эдгар Сависаар всегда собирал много голосов на выборах. У него большая поддержка среди горожан и я думаю, что он и в этот раз получит хороший результат, если решит баллотироваться на выборах", – сказал Корб.

Обычно общий список возглавляет кандидат в мэры. Уголовное дело против Сависаара не смущает руководителей партии. Как отметил Корб, в Эстонии действует презумпция невиновности.

По состоянию на сегодняшний день данных о том, согласится ли Эдгар Сависаар на это предложение и вообще, захочет ли идти на выборы не по отдельному списку, о котором говорят как минимум последние две недели, а вместе с Центристской партией, пока нет. Как сказал генеральный секретарь Центристской партии, связаться с Эдгаром Сависааром, чтобы узнать его решение, пока не удалось. "Списки должны быть представлены к 5 сентября. Зная привычку Эдгара Сависаара принимать решения в последний момент, для ответа на этот вопрос может потребоваться время", – сказал Корб.

Ранее член правления Центристской партии, евродепутат Яна Тоом сказала в интервью службе новостей "Радио 4", что на расширенном заседании руководства партии в понедельник было принять несколько важных решений. Среди прочего, было решено предложить Эдгару Сависаару первое место в общегородском списке. "Примет ли это Эдгар Сависаар, я не знаю, но такое предложение ему сделано", – сказала Яна Тоом.