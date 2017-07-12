Из-за аварии на Ярвевана теэ в Таллинне днем образовалась большая пробка ({{commentsTotal}})
В среду, 12 июля, в первой половине дня на Ярвевана теэ в Таллинне грузовик столкнулся с легковушкой. Из-за аварии образовалась большая пробка. На данный момент движение восстановлено.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Виктория Корпан, отметив, что ДТП произошло на Ярвевана теэ в направлении Мустамяэ.
"Сообщение о ДТП было получено в 11:22. Грузовой автомобиль Volvo врезался в бок легкового автомобиля Peugeot. Скорая помощь доставила для проверки в больницу четырехмесячного ребенка, находившегося в Peugeot. Оба водителя были трезвыми", - отметила пресс-секретарь.
На данный момент нормальное движение на этом отрезке дороги восстановлено.
Редактор: Сергей Михайлов