Из-за аварии на Ярвевана теэ в Таллинне днем образовалась большая пробка

В среду, 12 июля, в первой половине дня на Ярвевана теэ в Таллинне грузовик столкнулся с легковушкой. Из-за аварии образовалась большая пробка. На данный момент движение восстановлено.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Виктория Корпан, отметив, что ДТП произошло на Ярвевана теэ в направлении Мустамяэ.

"Сообщение о ДТП было получено в 11:22. Грузовой автомобиль Volvo врезался в бок легкового автомобиля Peugeot. Скорая помощь доставила для проверки в больницу четырехмесячного ребенка, находившегося в Peugeot. Оба водителя были трезвыми", - отметила пресс-секретарь.

На данный момент нормальное движение на этом отрезке дороги восстановлено.