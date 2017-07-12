От Антарктиды откололся айсберг размером с два Ида-Вирумаа

От Антарктиды откололась ледяная глыба площадью 6 000 квадратных километров. Это как два уезда Ида-Вирумаа. Айсберг является самым крупным из когда-либо зарегистрированных.

О том, что ледяное поле отколется от южного материка, ученые предсказывали давно, наблюдая за образованием трещины на шельфовом леднике Ларсена. Раскол ледника "Ларсена С" начался в 2014 году.

Шельфовый ледник Ларсена состоял из трех крупных частей — "Ларсен А", "Ларсен B" и "Ларсен C". Сейчас откололся последний из оставшихся - "Ларсен C", сообщает Би-Би-Си.

Ведущий исследователь британской исследовательской группы Project MIDAS, контролирующей ледяной шельф с 2014 года, прогнозировал, что айсберг отколется от шельфа в самое ближайшее время.

В свободное плавание отправился айсберг высотой примерно в 200 м и площадью около 6 000 квадратных километров.