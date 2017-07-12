Улицу Вана-Каламая хотят отдать пешеходам ({{commentsTotal}})
Таллиннаская управа объявила тендер на архитектурное решение городского пространства улицы Вана-Каламяэ, протянувшейся от бывшей Батарейной тюрьмы до Балтийского вокзала. Главными на улице должны быть пешеходы и велосипедисты.
Как отметил главный архитектор столицы Эндрик Мянд, решение должно включать оформление центральной площади района Каламая (по соседству со зданием бывшей Вана-Каламаэской школой для взрослых) и планируемой площади перед павильоном пригородных поездов Балтийского вокзала, сообщает Раэпресс.
"Этот проект должен служить утверждению в районе приоритета пешеходов и велосипедистов, взамен нынешнего предпочтения автомобилистам", - считает Мянд.
С условиями конкурса можно познакомиться на сайте Таллиннской управы.
Редактор: Артур Тооман