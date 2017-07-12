ПБК вернул себе титул самого популярного канала на русском языке, рейтинг ETV+ снизился

В июне среди русскоязычных телеканалов на первое место по популярности вернулся ПБК, оттеснивший на вторую строчку "РТР-Планета". Эфирный рейтинг ETV+ за месяц продемонстрировал спад с 0,8% до 0,7%.

В июне жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 3 часа и 20 минут в день, свидетельствуют данные свежего обзора телеаудитории Kantar Emor.

При этом эстонцы проводили перед телевизорами 3 часа и 9 минут, а неэстонцы - 3 часа и 42 минуты в день.

Эстонцы в мае смотрели в основном Kanal 2 (19,5%), ETV (16,7%), и TV3 (16,5%).

У неэстонцев тройка лидеров выглядела так: ПБК (14,9%), "РТР-Планета" (14,6%) и НТВ-Мир (12,2%).

Рейтинг телеканала ETV+ в июне по сравнению с мае снизился с 0,8% до 0,7%.

Среди всех жителей Эстонии в июне самым популярным каналом стал Kanal 2 (12,9%), на второе место с первого опустился ETV (11%). На третьей позиции удержался TV3 (10,9%).

В июне по сравнению с маем аудитория Kanal 2 сократилась на 1,6%, однако рейтинг ETV снизился еще более заметно - сразу на 2,7%. Аудитория TV3 выросла на 0,2%.

Из русскоязычных телеканалов в общем зачете самым популярным в июне был ПБК (5,6%), который поднялся на четвертое место. По сравнению с маем аудитория ПБК выросла на 0,1%.

В июне наибольший интерес зрителей ПБК вызвали "Интервью с Путиным" - документальный фильм Оливера Стоуна, а также "Новости Эстонии".