Сергей Бубка из-за болезни пропустит конференцию в Таллинне

В прошлом прославленный советский и украинский прыгун в высоту, а ныне спортивный функционер Сергей Бубка из-за болезни не сможет принять участие в международной конференции на тему роли тренеров в обществе, которая в четверг открывается в Таллинне.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Министерстве культуры.

Международная конференция на тему "Роль тренеров в обществе" пройдет в Таллинне с 13 по 14 июля.

На конференции обсудят как статус, так и ответственность современных тренеров. В числе прочего будет поднят вопрос о том, соответствует ли подготовка тренеров потребностям современного общества.

Одним из ее ключевых спикеров станет Рой Ходжсон - известный британский футбольный тренер. Он работал со многими клубами как в Англии, так и за ее пределами. Тренировал и национальные сборные - Англии, Швейцарии, Финляндии, ОАЭ.

Мероприятие приурочено к председательству Эстонии в Совете ЕС.