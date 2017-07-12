Elering перенесет линии электропередач в Мустамяэ под землю

В таллиннском районе Мустамяэ начался демонтаж мачт и 110-киловольтной воздушной линии электропередачи Вескиметса-Ярве, принадлежащей компании Elering, что избавит жителей улицы Сийли и ее и ближайших окрестностей от неэстетичного вида на линию высокого напряжения за окном.

Это часть более крупного проекта Elering по постепенному устранению отслуживших свой срок высоковольтных линий в густонаселенных районах Таллинна. Прокладка подземных кабельных линий вместо воздушных позволит использовать освободившуюся землю, сейчас занятую защитными зонами вдоль линий, для улучшения местной городской среды. Для жителей районов это также означает, что места, где они живут, станут красивее.

Помимо улицы Сийли, технические коридоры линий электропередачи пропадут с улиц Таммсааре теэ, Кадака теэ, Мустамяэ теэ, Нымме теэ, Ретке теэ и Рахумяэ теэ, а также с бульвара Сыпрузе и улицы Электрони.

Кабельная линия Вескиметса-Ярве длиной в 6,2 километра, которая будет проложена вместо 110-киловольтной воздушной линии электропередачи Вескиметса-Ярве, пройдет вдоль улиц Кадака теэ, Эхитаяте теэ, Вильде теэ, Сютисте теэ и Тервизе. Стоимость работ составит приблизительно 2,6 миллиона евро без налога с оборота.

В 2015 году были выполнены подземные кабельные линии Ярве-Эндла и Вескиметса-Эндла. В следующем году в районах Мустамяэ и Хааберсти будут проложены подземные кабельные линии Харку-Вескиметса, Харку-Кадака и Вескиметса-Кадака. По плану, действующему на данный момент, в районах Вольта и Копли в части города Пыхья-Таллинн новые подземные кабельные линии будут выполнены в 2020 году.