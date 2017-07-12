Правительство Латвии повышает акцизы и вводит ступенчатый подоходный налог

Латвийское правительство одобрило во вторник, 11 июля, комплексную налоговую реформу, которая может быть принята Сеймом 21 июля. В комплексе мер, в том числе, введение ступенчатого подоходного налога, повышение акцизов на табачные изделия, алкоголь и топливо.

Согласно реформе, в Латвии будет применяться порядок подоходного налога с предприятий, аналогичный действующему в Эстонии, и реинвестированная прибыль освобождается от уплаты налога на прибыль. Остальная часть прибыли и выплата дивидендов будет облагаться подоходный налог со ставкой 20%, пишет новостной портал ERR.

Будут упразднены налоговые возвраты и льготы, поскольку их по сути заменили освобождением от налогообложения нераспределенной прибыли.

Для микропредприятий устанавливается ставка налога в 15% и предел годового оборота - 40 000 евро. Потолок заработной платы на микропредприятиях повышается с 750 евро до 900 евро в месяц. Из уплаченных микропредприятиями налогов 80% направляется в бюджет социального страхования.

Лица, которые сами ведут хозяйственную деятельность и те, кто получает авторские и лицензионные платежи должны будут платить социальный налог в размере 5% для того, чтобы получить пенсию.

Ставка социального налога увеличилась на один процентный пункт до 35,09% и полученные от соцналога поступления будут использоваться для финансирования сектора здравоохранения.

Кроме того, правительство решило не упразднять налог солидарности на высокие зарплаты, и собранные за счет этого налога деньги направить в сферу здравоохранения.

Вводится ступенчатый подоходный налог для физических лиц

Согласно разработанной правительством реформе вводятся три ставки подоходного налога для физических лиц. Ставка 20% будет применяться для годового дохода до 20 000 евро, ставка 23% будет действовать начиная с суммы 20 001 до 55 000 евро и ставка 31,4% - для годового дохода свыше 55 000 евро.

Единая ставка подоходного налога с населения в размере 20% устанавливается также для доходов с капитала, в том числе от его прироста, ранее составлявшая 10% и 15%.

Патентная плата составит от 50 до 100 евро в месяц вместо нынешних 43-100 евро в месяц.

Подоходный налог будет также применяться и к выигрышам в лотерею и в азартные игры, которые превышают 3000 евро, за исключением выигрышей Лотереи века, которая приурочена к 100-летнему юбилею страны.

Необлагаемый минимум для пенсионеров увеличится с 250 евро до 270 евро в месяц в 2019 году и до 300 евро в 2020 году.

Повышаются акцизы на топливо, табак и алкоголь

Акцизный налог на не содержащий свинец бензин в 2018 году повышается на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров. Акциз на содержащий свинец бензин повышается на 24% - с 455,3 до 564 евро за 1000 литров. Акциз на дизтопливо с 2018 года повысится на 11% - с 341 до 378 евро за 1000 литров.

Ставка акцизного налога на сигареты повышается на 5,5% - с 67 до 70,7 евро за 1000 штук с 1 июля 2018 года.

Акциз на вино повысится на 18% - с 78 до 92 евро за 100 литров, на пиво - на 24%, с 4,5 до 5,6 евро на каждый объемный процент абсолютного спирта.

Акциз на промежуточные алкогольные продукты крепостью от 15 до 22 объемных процентов повысится на 15% - со 130 до 150 евро за 100 литров, на остальные алкогольные напитки - на 15%, с 1450 до 1670 евро за процент абсолютного спирта.

Изменения по акцизам должны вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Министерство экономики Латвии считает, что из-за влияния роста акцизов инфляция может ускориться от 0,4 до 0,5 процентного пункта.