Индусы построят под Таллинном фармацевтический завод

"На первых порах планируется нанять инженеров и химиков", - сказала член правления Vahiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus (центр по развитию технологии онкологических исследований) Рийн Эхин.

По словам Эхин, уже заключено соглашение со строителем, но назвать генерального подрядчика пока нельзя.

"На участке в волости Раэ имеются все коммуникации, водные, электрические и газовые трассы, а также возможность отопления на месте. Мы очень довольны местом, и если ранее планировалось построить завод вблизи Тарту, то предложенные технопарком возможности и близость к Таллиннскому аэропорту и Таллиннскому техническому университету сыграли крайне важную роль в выборе места", - сказала Эхин, по словам которой не исключено, что в будущем второй завод построят в Тарту.

По планам, строительство завода займет 18 месяцев, строительство планируется начать в ближайшее время. Завод площадью 3000 кв. м построят в Раэском технопарке в поселке Юри.

Завод будет производить дженерики преимущественно для рынков в Азии и Африке, окончательный ассортимент определится в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Больничной кассой.

На данный момент Bravo Grupp принадлежит два завода в Индии, один в Узбекистане и один в Уганде.

Bravo Grupp приобрел долю в Центре по развитию технологии онкологических исследований, который занимается в Эстонии запуском производства. По данным бизнес-регистра, акционерами центра являются Ibcc Holding AS, AS Cambrex Tallinn, Северо-Эстонская региональная больница, Tfs Trial Form, Cemines Estonia OU и AS Kevelt.

Фирма-владелец Ibcc Holding AS — Bravo Pharmaceuticals OU, владельцем которой является Ракеш Панди, владелец и генеральный директор всей Bravo Grupp.