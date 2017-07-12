Власти США удалили "Лабораторию Касперского" из списка поставщиков

Власти США удалили "Лабораторию Касперского" из списков поставщиков, чья продукция разрешена для использования в правительственных учреждения. Полного запрета это пока не означает — агентствам по-прежнему можно приобретать антивирус, но не через правительственную систему поставок.

"Лабораторию Касперского" обвиняют в слишком тесной связи с российскими спецслужбами и в том, что в её программах могут содержаться недокументированные "закладки". Однако официальных претензий пока не предъявляли, сообщает euronews.

Глава "Лаборатории" Евгений Касперский отрицает связь с любыми спецслужбами и считает, что его фирму используют как пешку в политической борьбе. Он неоднократно предлагал властям США раскрыть исходный код своих антивирусов.