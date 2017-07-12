Эрдоган: ЕС только отнимает время у Турции

Анкара не очень-то хочет вступать в ряды Европейского Союза. Если туркам дадут от ворот поворот, они вздохнут с облегчением. Такое заявление в интервью BBC сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Затянувшиеся переговоры о сотрудничестве с ЕС турецкий лидер считает напрасной тратой времени и сил. "Сейчас нас не только не приглашают на саммиты лидеров ЕС, но и напрасно отнимают у нас время. Таково реальное положение дел… Если в ЕС скажут, что они не примут Турцию в свои члены, то мы вздохнем с облегчением и начнем реализацию альтернативных планов. ЕС для нас не незаменим", - отметил политик, передает utro.ru.

Эрдоган уверен, что большинство его сограждан выступают против вступления страны в Евросоюз, поскольку в этом случае страна столкнется с новыми проблемами. К тому же турки обижены на европейцев из-за того, что те относятся к ним "неискренне". Впрочем, рвать отношения с Европой Анкара не намерена. Президент Турции пообещал пока поддерживать тесные связи с ЕС и следить за развитием событий.

Поводом для таких заявлений стала принятая Европарламентом в прошлый четверг, 6 июля, резолюция, которая призывает страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно приостановить переговоры с Анкарой о присоединении Турции к ЕС, если власти страны не внесут надлежащие изменения в конституционную реформу.

Отношения между Анкарой и Брюсселем испортились после попытки государственного переворота в Турции в июле прошлого года. Сохранив власть после мятежа, Эрдоган провел массовые увольнения и аресты среди судей, военных, полицейских и других госслужащих. После этого по инициативе президента в стране был проведен референдум о конституционной реформе, который утвердил переход всей полноты государственной власти в руки Эрдогана. Все это привело к резкому ухудшению отношений между Турцией и ЕС.

Соглашение об ассоциации с ЕС Турция подписала еще в 1963 году. В 1987 г. страна подала заявку на членство в союзе. Переговоры о вступлении начались в 2005 году. Они неоднократно приостанавливались из-за разногласий между сторонами. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу, однако после провала вооруженного мятежа и конституционной реформы ЕС приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье.

В последние месяцы Эрдоган регулярно делает гневные заявления в адрес Брюсселя. В апреле он объяснил нежелание еврочиновников видеть Турцию в своих рядах религиозными соображениями. "Причина совершенно понятна: ЕС - это христианский союз", - заявлял политик.

В мае Эрдоган пригрозил навсегда распрощаться с Евросоюзом. "Если они (еврочиновники) этого не сделают, то до свидания. Турция - это не раб, который ждет у дверей. Если пункты (переговорного досье) будут открыты, то тогда сядем и будем разговаривать. Иначе говорить не о чем", - говорил президент, выступая перед своими сторонниками.

Позднее политик упрекнул европейцев в двуличии. "Мы не станем терпеть двуличность ЕС, который проявляет неуважение к Турции и ее народу. Либо Евросоюз выполнит свои обещания и одобрит либерализацию визового режима с Турцией, направит обещанные средства на поддержку беженцев и ликвидирует препоны на переговорах по вступлению нашей страны в ЕС, либо каждый пойдет своим путем", - сказал Эрдоган.