Грузооборот Таллиннского порта за полгода сократился, прибыль выросла

Грузооборот госпредприятия Tallinna Sadam в первом полугодии составил почти 10 млн тонн, услугами порта воспользовалось почти пять миллионов пассажиров. Грузоборот сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прибыль компании за тот же период выросла на 7% до 40 млн евро.

Обороты и прибыль компании увеличилась прежде всего за счет появления нового рода деятельности - управления паромным сообщением между материком и островами. Снижение грузооборота связано с продолжающимся сокращением перевалки нефтеналивных грузов, в остальных категориях грузов оборот вырос.

Число обслуженных в рамках международных перевозок пассажиров выросло за шесть месяцев на 197 000 человек почти до пяти миллионов пассажиров. Рост пассажиропотока произошел в основном на линии Таллинн-Хельсинки, а также за счет круизных туристов.

Между материком и крупными островами дочерняя компания концерна TS Laevad обслужила за первые полгода 941 000 пассажиров и перевезла 408 000 автомобилей.

По предварительным данным, оборот концерна Tallinna Sadam за шесть месяцев вырос на 31% или на 16,4 млн евро до 68,6 млн евро за счет паромного сообщения с островами. Прибыль выросла на 7% до 40,4 млн евро.

В концерн Tallinna Sadam наряду с материнской компанией входят также дочерние компании TS Energia, TS Shipping и TS Laevad.