В Хаапсалу по подозрению в краже кросс-мотоциклов задержаны два жителя Латвии ({{commentsTotal}})
На прошлой неделе полиция задержала в Хаапсалу двух жителей Латвии, поскольку есть основания подозревать их в краже кросс-мотоциклов, пишет уездная газета Lääne Elu.
В прошлую среду полиции поступил сигнал, что на улице Хаава в Хаапсалу взломан гаражный комплекс и оттуда угнаны два кросс-мотоцикла KTM. Быстрые действия полиции позволили по горячим следам задержать двух мужчин 31 и 41 года, оба — жители Латвии. В их автомашине находился один их украденных мотоциклов.
Неподалеку от места происшествия полиция вскоре нашла и другой украденный мотоцикл.
По санкции суда оба подозреваемые взяты под стражу.
Редактор: Надежда Берсенёва
Источник: BNS