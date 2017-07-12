В Хаапсалу по подозрению в краже кросс-мотоциклов задержаны два жителя Латвии

На прошлой неделе полиция задержала в Хаапсалу двух жителей Латвии, поскольку есть основания подозревать их в краже кросс-мотоциклов, пишет уездная газета Lääne Elu.

В прошлую среду полиции поступил сигнал, что на улице Хаава в Хаапсалу взломан гаражный комплекс и оттуда угнаны два кросс-мотоцикла KTM. Быстрые действия полиции позволили по горячим следам задержать двух мужчин 31 и 41 года, оба — жители Латвии. В их автомашине находился один их украденных мотоциклов.

Неподалеку от места происшествия полиция вскоре нашла и другой украденный мотоцикл.

По санкции суда оба подозреваемые взяты под стражу.