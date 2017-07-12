Из-за плохой погоды горящих путевок этим летом не предвидится

Уже середина июля, а солнечных дней за это время было не больше десятка. Если нам с вами дождливое лето приносит только простуды и бледный вид, то у турфирм в такие сезоны дела идут в гору, передает "Актуальная камера".

Глядя на моросящий за окном серый дождь очень хочется закрыть глаза, а после открыть и очутиться у тёплого моря под жарким южным солнцем. Руки сами тянутся к клавиатуре, чтобы забронировать горящую путёвку. По данным турагенств, отправиться в теплые страны этим летом решили уже более 40 тысяч жителей Эстонии. И это очень высокий показатель, учитывая то, что за весь прошлый год было выкуплено 42 тысячи путевок.

"До 31 марта было продано примерно 30 процентов путёвок по скидкам раннего бронирования, и люди как-то все ждали горящие путёвки. У нас даже уже смех на работе раздаётся по этому поводу. Какие горящие?! Нет горящих путёвок, вообще никаких путёвок нет! В ближайшее время, до конца июля, осталось буквально по одному месту в Турцию или Грецию", - рассказала менеджер Estravel AS Мадлена Гринчак.

Этим летом отдыхающие по большей части устремляются к тёплым берегам Греции и Болгарии, набирает популярность и такое направление, как Черногория. Если в прошлом году многие боялись ехать в Турцию и Египет, то сейчас эти страны вновь становятся очень популярными.

"Очень радует, что в этом году столько чартеров в Турцию, в прошлом году Турция была слаба. В этом году, если я не ошибаюсь 4 самолёта в неделю и мест нет", - пояснила Гринчак.

Вновь популярен Египет

"Мы открывали свой зимний сезон уже в конце мая, снова добавили Шарм-эль-Шейх и также осталась Хургада. Министерство иностранных дел уже снизило своё предупреждение и мы видим, что там всё стабилизировалось. Бронировки показывают, что Египет становится снова интересен", - рассказал руководитель по связям с общественностью Novatours OÜ Олев Риизберг.

Риизберг также добавил, что продажи турфирм с каждым годом растут в среднем на 10-15 процентов. Например в Novatours по сравнению с прошлым годом продажи летних туров выросли на рекордные 30 процентов.