rus.err.ee

Из-за плохой погоды горящих путевок этим летом не предвидится ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Таисия Дмитриева

Уже середина июля, а солнечных дней за это время было не больше десятка. Если нам с вами дождливое лето приносит только простуды и бледный вид, то у турфирм в такие сезоны дела идут в гору, передает "Актуальная камера".

Глядя на моросящий за окном серый дождь очень хочется закрыть глаза, а после открыть и очутиться у тёплого моря под жарким южным солнцем. Руки сами тянутся к клавиатуре, чтобы забронировать горящую путёвку. По данным турагенств, отправиться в теплые страны этим летом решили уже более 40 тысяч жителей Эстонии. И это очень высокий показатель, учитывая то, что за весь прошлый год было выкуплено 42 тысячи путевок.

"До 31 марта было продано примерно 30 процентов путёвок по скидкам раннего бронирования, и люди как-то все ждали горящие путёвки. У нас даже уже смех на работе раздаётся по этому поводу. Какие горящие?! Нет горящих путёвок, вообще никаких путёвок нет! В ближайшее время, до конца июля, осталось буквально по одному месту в Турцию или Грецию", - рассказала менеджер Estravel AS Мадлена Гринчак.

Этим летом отдыхающие по большей части устремляются к тёплым берегам Греции и Болгарии, набирает популярность и такое направление, как Черногория. Если в прошлом году многие боялись ехать в Турцию и Египет, то сейчас эти страны вновь становятся очень популярными.

"Очень радует, что в этом году столько чартеров в Турцию, в прошлом году Турция была слаба. В этом году, если я не ошибаюсь 4 самолёта в неделю и мест нет", - пояснила Гринчак.

Вновь популярен Египет

"Мы открывали свой зимний сезон уже в конце мая, снова добавили Шарм-эль-Шейх и также осталась Хургада. Министерство иностранных дел уже снизило своё предупреждение и мы видим, что там всё стабилизировалось. Бронировки показывают, что Египет становится снова интересен", - рассказал руководитель по связям с общественностью Novatours OÜ Олев Риизберг.

Риизберг также добавил, что продажи турфирм с каждым годом растут в среднем на 10-15 процентов. Например в Novatours по сравнению с прошлым годом продажи летних туров выросли на рекордные 30 процентов.

Редактор: Надежда Берсенёва



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

В Копли стреляли в охранников.В Копли стреляли в охранников.
Ранившего в Копли охранников мужчину доставили в Эстонию
АварияАвария
Основная причина смертельных аварий на дорогах - неправильно выбранная скорость
Иллюстративное фотоИллюстративное фото
Из-за плохой погоды горящих путевок этим летом не предвидится
Дом по уходу РистиДом по уходу Ристи
Хельмен Кютт: следует пересмотреть всю систему услуг по уходу
Эдгар Сависаар.Эдгар Сависаар.
Корб: Эдгар Сависаар пойдет на выборы первым номером в Таллинне, если захочет
Обновлено: 12:43 
Погибший в Лиепае Ваня.Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания

Пятилетний Ваня ушёл из дома в Лиепае утром в субботу 1 июля. Тело ребёнка нашли вчера в 20 километрах от дома, в лесу. Как выяснилось, Ваня в день пропажи самостоятельно уехал на автобусе из города в посёлок Дубине. По словам зампредседателя комитета по социальным делам Рижской думы Регины Лочмеле-Лунёвой, этот ребёнок, попав в незнакомый район, возможно, не обратился за помощью ни к кому из местных жителей.

Gran Turismo в Таллинне.Gran Turismo в Таллинне.
ФОТО: в Эстонию на три дня приехали суперкары
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Европейского совета Дональд Туск.Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Европейского совета Дональд Туск.
Эрдоган: ЕС только отнимает время у Турции
Филолог: выступления эстонских министров в европарламенте вызвали у британцев улыбки
Антивирус Касперского не в чести у госслужб США.Антивирус Касперского не в чести у госслужб США.
Власти США удалили "Лабораторию Касперского" из списка поставщиков
От Антарктиды откололся гигантский айсберг. Снимки со спутника.От Антарктиды откололся гигантский айсберг. Снимки со спутника.
От Антарктиды откололся айсберг размером с два Ида-Вирумаа
Под Таллинном построят фамацевтический завод.Под Таллинном построят фамацевтический завод.
Индусы построят под Таллинном фармацевтический завод
ЭСТОНИЯ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Эстонии находятся под электронным надзором 126 человек

В прошлом году эстонские суды дали санкции на содержание под электронным надзором 277 человек, и по состоянию на 10 июля нынешнего года, в Эстонии носят специальный браслет на ноге, то есть находятся под электронным надзором, 126 человек.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Хаапсалу по подозрению в краже кросс-мотоциклов задержаны два жителя Латвии
Призывники готовятся к отправлению в армию.Призывники готовятся к отправлению в армию.
Треть призывников поступила на срочную службу добровольно, не дожидаясь повестки
Демонтаж линии электропередачи.Демонтаж линии электропередачи.
Elering перенесет линии электропередач в Мустамяэ под землю
ПБК вернул себе титул самого популярного канала на русском языке, рейтинг ETV+ снизился
Улицу Вана-Каламая обновят.Улицу Вана-Каламая обновят.
Улицу Вана-Каламая хотят отдать пешеходам
На улице Ярвевана в Таллинне.На улице Ярвевана в Таллинне.
Из-за аварии на Ярвевана теэ в Таллинне днем образовалась большая пробка
ИДА-ВИРУМАА
Волонтеры Нарвского молодежного центра занимаются с детьми на городском пляже.Волонтеры Нарвского молодежного центра занимаются с детьми на городском пляже.
Волонтеры Нарвского молодежного центра занимаются с детьми на городском пляже
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
На строительство медцентров в Ида-Вирумаа Минфин выделил 7,4 млн евро
На верхней фотографии ворота есть, на нижней их уже нет.На верхней фотографии ворота есть, на нижней их уже нет.
В Вайвара с кладбища украли железные ворота, власти обещают 300 евро за поимку воров
Спортивный клуб Спортивный клуб
ВИДЕО: суровые забеги TrailRun прошли в Нарве
В Петербурге сделали игру по мотивам нарвской баталии. Иллюстративное фото.В Петербурге сделали игру по мотивам нарвской баталии. Иллюстративное фото.
Нарву и Ивангород расстреляют из пушек в компьютерной игре
Мнение / Интервью
Ханно ПевкурХанно Певкур
Певкур: миграционную квоту надо отменить

Для решения проблемы дефицита рабочей силы в Эстонии надо отменить квоту на легальную иммиграцию, считает председатель Партии реформ Ханно Певкур.

На пресс-конференции в Таллинне Яна Тоом объявила, что не станет участвовать в создании отдельного избирательного списка.На пресс-конференции в Таллинне Яна Тоом объявила, что не станет участвовать в создании отдельного избирательного списка.
Яна Тоом: итоги переговоров с руководством партии дали свои плоды
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: навстречу выборам в местные советы не рабоче-крестьянских депутатов
Райво Аэг дает пресс-конференцию.Райво Аэг дает пресс-конференцию.
Райво Аэг закрыл бы таллиннское телевидение, муниципальную полицию и магазин
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Из США выслали 8 граждан Эстонии
Авария в НарвеАвария в Нарве
ФОТО: в Нарве полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой
Обновлено: 20:58 
ЛГБТ-парад в Таллинне.ЛГБТ-парад в Таллинне.
ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне прошел парад секс-меньшинств
Обновлено: 21:27 
ЗА РУБЕЖОМ
Мишель Барнье (в центре).Мишель Барнье (в центре).
ЕС не согласен с британскими гарантиями прав граждан союза после брексита
Нью-ЙоркНью-Йорк
Доклад ООН: США являются наиболее привлекательной страной для мигрантов
Президент США Дональд Трамп.
На Трампа подали в суд за блокировку пользователей в "Твиттере"
Дональд Трамп-младший.
Дональд Трамп-младший опубликовал переписку о компромате на Хиллари Клинтон
Беспорядки в Гамбурге не утихали несколько дней.
В Гамбурге создана спецкомиссия по расследованию беспорядков в городе во время G20
Иллюстративное фото.
ЕСПЧ поддержал запрет на ношение паранджи в Бельгии
ЭКОНОМИКА
Эстония нуждается в зарубежных специалистах.Эстония нуждается в зарубежных специалистах.
Минэкономики Эстонии работает над программой по привлечению зарубежных специалистов
Грузооборот Таллиннского порта падает, прибыль растет.Грузооборот Таллиннского порта падает, прибыль растет.
Грузооборот Таллиннского порта за полгода сократился, прибыль выросла
16:01
Правительство Латвии повышает акцизы и вводит ступенчатый подоходный налог
11:26
С осени Tallink начнет грузоперевозки из Мууга
08:36
Предприятие Enefit Taastuvenergia приобрело станцию совместного производства в Пайде
11.07
Эстонская строительная фирма получила крупный контракт в Киргизии
11.07
На свиноферме на Сааремаа из-за АЧС уничтожат 3200 животных
СПОРТ
Энди МаррейЭнди Маррей
Маррею не удалось сохранить титул чемпиона Уимблдона
Сергей Бубка не сможет принять участие в конференции.Сергей Бубка не сможет принять участие в конференции.
Сергей Бубка из-за болезни пропустит конференцию в Таллинне
Калевцы вступят в борьбу с первого отборочного раунда.
В квалификации баскетбольной Лиги чемпионов "Калев/Крамо" сыграет с командой из Македонии
Оямаа не сумел убедить тренерский штаб
Футболист Хенрик Оямаа остался без контракта в Швеции
Чемпионат Эстонии по теннису продлится до конца недели.Чемпионат Эстонии по теннису продлится до конца недели.
В Таллинне проходит чемпионат Эстонии по теннису
В Элва прошел чемпионат Эстонии по пулевой стрельбе.В Элва прошел чемпионат Эстонии по пулевой стрельбе.
Эстонские стрелки показали хорошие результаты на чемпионате страны и готовы к ЧЕ
Рафаэль Надаль проиграл в 4-ом круге Уимбулдона.Рафаэль Надаль проиграл в 4-ом круге Уимбулдона.
ВИДЕО: зрелищный проигрыш Рафаэля Надаля в четвертом круге Уимблдона
КУЛЬТУРА
Кадр из видео.Кадр из видео.
Эстонские музыканты исполнили мегахит "Despacito" на трубах, тромбоне и тубе
ФОТО: танцовщицы из Гонконга порадуют таллиннцев
Trad.Attack! в аэропортуTrad.Attack! в аэропорту
ФОТО: Trad.Attack! выступил в Таллиннском аэропорту с мини-концертом
Умер художник Илья Глазунов
выборы
Яна Тоом, Оудекки Лооне и Ольга Иванова на пресс-конференции 7 июля.Яна Тоом, Оудекки Лооне и Ольга Иванова на пресс-конференции 7 июля.
В день ключевой пресс-конференции Тоом, Лооне и Иванова зарегистрировали НКО List
На пресс-конференции в Таллинне Яна Тоом объявила, что не станет участвовать в создании отдельного избирательного списка.На пресс-конференции в Таллинне Яна Тоом объявила, что не станет участвовать в создании отдельного избирательного списка.
Иванова и Лооне: судьба отдельного избирательного списка решится не раньше августа
Председательство Эстонии в ЕС
На открытии выставкиНа открытии выставки
В Европарламенте открылась выставка современного эстонского искусства
Министр культуры Индрек Саар.Министр культуры Индрек Саар.
Индрек Саар: важная задача во время председательства Эстонии в Совете ЕС - рынок медиа-услуг
Выступление Кадри Симсон в Европарламенте.
Симсон: Эстония во время председательства в Совете ЕС сосредоточится на наземном транспорте
Министр предпринимательства Урве Пало.
Пало и Симсон представят Европарламенту приоритеты председательства Эстонии в совете ЕС
Радио 4

Особый взгляд

Димитрий Кленский о русском вопросе и партийных играх накануне местных выборов

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:38
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
21:31
Ранившего в Копли охранников мужчину доставили в Эстонию
21:21
Из-за плохой погоды горящих путевок этим летом не предвидится
21:10
Волонтеры Нарвского молодежного центра занимаются с детьми на городском пляже
20:57
Основная причина смертельных аварий на дорогах - неправильно выбранная скорость
20:47
Кландорф: подготовка к строительству дороги Рейди продолжается
20:46
Центристы предложат Сависаару первый номер в общегородском списке
20:46
В четверг днём ожидаются дожди и грозы
20:34
Хельмен Кютт: следует пересмотреть всю систему услуг по уходу
20:21
Актуальная камера 12.07.2017 (20:00)
19:47
Маррею не удалось сохранить титул чемпиона Уимблдона
19:19
В Эстонии находятся под электронным надзором 126 человек
18:39
Минэкономики Эстонии работает над программой по привлечению зарубежных специалистов
18:25
ЕС не согласен с британскими гарантиями прав граждан союза после брексита
интерактивная карта
Полезно знать
Топ читаемости
15:31
Филолог: выступления эстонских министров в европарламенте вызвали у британцев улыбки
11.07
Из США выслали 8 граждан Эстонии
10:52
На строительство медцентров в Ида-Вирумаа Минфин выделил 7,4 млн евро
11.07
Врачи против обязательной вакцинации детей
10.07
ФОТО: в Нарве полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой Обновлено
12:43
Корб: Эдгар Сависаар пойдет на выборы первым номером в Таллинне, если захочет Обновлено
07:58
В Дни моря из Какумяэ в центр Таллинна можно будет доехать на специальном автобусе
11.07
Актуальная камера 11.07.2017 (20:00)
09:54
Пособие для многодетных семей получают родители, которые действительно воспитывают детей
11.07
В Силламяэ со здания культурного центра украли камеру наблюдения
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 12.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
20:47
Кландорф: подготовка к строительству дороги Рейди продолжается
20:46
Центристы предложат Сависаару первый номер в общегородском списке
20:46
В четверг днём ожидаются дожди и грозы
12:43
Корб: Эдгар Сависаар пойдет на выборы первым номером в Таллинне, если захочет Обновлено
12:17
Влияние России на предвыборную кампанию Дональда Трампа
12:15
Спасательный департамент: люди не надевают спасательные жилеты
12:14
За этот год зафиксировано уже 80 ДТП с участием велосипедистов
10:12
Неожиданное лечение за границей может обойтись в несколько тысяч евро
ПОГОДА
Грозовые тучи над Таллинном.
В среду переменная облачность, возможны грозы
Эстония
Иллюстративное фото
Из-за плохой погоды горящих путевок этим летом не предвидится
Авария
Основная причина смертельных аварий на дорогах - неправильно выбранная скорость
Дом по уходу Ристи
Хельмен Кютт: следует пересмотреть всю систему услуг по уходу
Филолог: выступления эстонских министров в европарламенте вызвали у британцев улыбки
Эдгар Сависаар.
Корб: Эдгар Сависаар пойдет на выборы первым номером в Таллинне, если захочет
Обновлено: 12:43
Врачи против обязательной вакцинации детей
За рубежом
Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
Традиционный парад сету впервые прошел в небольшой деревеньке Хайдак Красноярского края.
В Красноярском крае прошел парад сету
Акция против высказываний Трампа.
В Австралии прошла необычная акция против высказываний Трампа
Глава Еврокомиссии отчитал европарламент за неуважение к маленьким странам
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко на учениях
"АК": одним из сценариев учений "Запад-2017" станет захват Сувалкского коридора
Кадр из фильма
В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"