Минэкономики Эстонии работает над программой по привлечению зарубежных специалистов

Министерство экономики и коммуникаций (MKM) совместно с Целевым фондом развития предпринимательства (EAS) разрабатывает программу привлечения в Эстонию зарубежных специалистов, на основании которой приглашением занималось бы и государство.

"В настоящий момент программа еще на той стадии, которую я бы не хотела комментировать, однако направлена программа на то, чтобы на привлечение сюда специалистов государство стало смотреть шире. Так, чтобы они спокойно приезжали в Эстонию, спокойно здесь находились, и спокойно уезжали из страны", - сказала отраслевой руководитель Центра зарубежных инвестиций EAS Трийн Виснапуу-Сепп, по словам которой к разработке программы привлекаются представители и других министерств.

Первый вариант программы должен быть готов к сентябрю.