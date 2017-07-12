Основная причина смертельных аварий на дорогах - неправильно выбранная скорость

За первую половину 2017 года в ДТП на дорогах Эстонии погибли уже 27 человек. Основной причиной смертельных аварий на шоссе остается неправильно выбранный скоростной режим. Эксперты еще раз призывают быть внимательными на дорогах и не забывать об элементарных правилах безопасности, передает "Актуальная камера".

Лето 2017 года разочаровывает нас не только погодой - за последние 12 дней в ДТП погибли 5 человек. Однако число смертей к середине июля все-таки меньше, чем в прошлом году, когда к этому времени погибли уже более 30 человек.

"Высокие скорости на шоссе часто становятся основной причиной аварий, в том числе с трагическим исходом. ДТП в черте города зачастую происходят из-за неосторожности пешеходов. И в этом случае из-за разницы массы человека и транспортного средства риск получить серьезные травмы или погибнуть остается очень высоким. Именно поэтому тематика несчастных случаев на дорогах в городе - это очень серьезная и важная тема, обсуждением которой нельзя пренебрегать", - считает генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Паук.

Пренебрегать нельзя и элементарными правилами безопасности. Например, забывать пристегнуть ремень безопасности, ездить с выключенными фарами или нарушать скоростной режим.

"Мы все знаем, что ремень безопасности пристегивать нужно всегда, но превышение скорости на 10-20 км/ч мы принимаем уже как само собой разумеющееся. При этом мы забываем, что на дорогах можно попасть в критическую ситуацию - и тогда мы можем просто опоздать среагировать и, например, вовремя затормозить. Именно так происходят фатальные ДТП", - пояснил ведущий специалист отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе.

Несмотря на увеличившееся количество происшествий в июле - ситуация не критична, отмечают эксперты.

Данные статистики

Как уже было сказано, начало июля выдалось трагичным. За 10 первых дней в ДТП на дорогах Эстонии погибли 5 человек. Между тем, общее число погибших в авариях, все-таки медленно, но идет на спад.

Источник: Департамент шоссейных дорог

Более тревожной выглядит статистика несчастных случаев на железнодорожных путях

Источник: Департамент технического надзора





Благодаря холодному лету и непогоде, в этом году меньше утонувших, чем было в прошлом, но все равно их тоже - весьма значительное количество

Источник: Спасательный департамент