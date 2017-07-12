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В Эстонии находятся под электронным надзором 126 человек ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
Эстония
Эстония

В прошлом году эстонские суды дали санкции на содержание под электронным надзором 277 человек, и по состоянию на 10 июля нынешнего года, в Эстонии носят специальный браслет на ноге, то есть находятся под электронным надзором, 126 человек.

В прошлом году под электронным надзором находились 277 человек, это немного меньше, чем в 2015 году, когда под электронным надзором находились 282 человека, сообщил в среду BNS пресс-секретарь Министерства юстиции.

С учетом общего снижения числа находящихся под уголовным надзором лиц, доля находящихся под электронным надзором по сравнению с 2015 годом увеличилась.

По словам пресс-секретаря, электронный надзор стали также применять к освобожденным условно-досрочно.

Электронный надзор был внедрен в Эстонии в мае 2007 года.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS



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В Эстонии находятся под электронным надзором 126 человек

В прошлом году эстонские суды дали санкции на содержание под электронным надзором 277 человек, и по состоянию на 10 июля нынешнего года, в Эстонии носят специальный браслет на ноге, то есть находятся под электронным надзором, 126 человек.

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