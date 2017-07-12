Хельмен Кютт: следует пересмотреть всю систему услуг по уходу

Канцлер права Юлле Мадизе неудовлетворительно оценила качество оказываемых услуг в некоторых домах по уходу. По её мнению, этим структурам требуется выделить больше средств из госбюджета, чтобы обеспечить находящимся там людям более достойное существование. В то же время, председатель комиссии Рийгикогу по социальным делам Хельмен Кютт считает, что нужно мыслить шире, и помимо дополнительного финансирования следует пересмотреть всю систему оказания подобного рода услуг, передает "Актуальная камера".

В доме по уходу Ристи в Ляэнемаа сейчас проживают 30 человек, и иногда в ночные смены с ними работает всего один специалист. Несмотря на столь огромный объем работы, обстановка в этом учреждении позитивная.

"Разумеется, в идеале по ночам здесь могли бы дежурить два работника. Но мы просто не можем себе этого позволить, поскольку из-за этого повысятся цены на услуги, а платить за это придётся самим клиентам", - пояснила заведующая Домом по уходу Ристи Марье Вийгипуу.

Между тем, в ходе проведенной Канцелярией права выборочной проверки аналогичных домов по уходу выяснилось, что во многих заведениях уровень оказываемых услуг оказался крайне низким. Основная причина - нехватка средств. По мнению канцлера права Юлле Мадизе, чтобы ситуация в государственных домах по уходу улучшилась, требуется увеличить финансирование, расширить штат сотрудников и повысить их зарплаты.

"Нужно также думать и о работниках. Если, например, на одного специалиста, который работает на нескольких этажах, приходится 30 человек нуждающихся в уходе, то здесь очень сложно дать совет, как выполнять такой объем работы в одиночку. Ведь у некоторых из пациентов деменция, другие могут быть очень буйными и представлять угрозу окружающим", - сказала канцлер права Юлле Мадизе.

Председатель комиссии Рийгикогу по социальным делам Хельмен Кютт считает, что нужно мыслить шире, и помимо дополнительного финансирования следует пересмотреть всю систему оказания подобного рода услуг.

"Я считаю, что надо пересмотреть систему целиком, чтобы создать новые услуги, которые могли бы заменить дома престарелых. Например, в Северных странах отстраивают квартиры неподалёку от домов по уходу, чтобы люди с особыми физическими потребностями могли ежедневно пользоваться полным перечнем услуг, вплоть до гигиенических процедур", - пояснила Хельмен Кютт.

Своё предложение по решение данной проблемы канцлер права Юлле Мадизе отправила представителям социальной политики, местным самоуправлениям и в дома по уходу.