Волонтеры Нарвского молодежного центра занимаются с детьми на городском пляже

Нарвский молодежный центр решил необычным образом занять подростков в регионе и организовал для них городской молодежный лагерь. В течение нескольких последующих дней ребята будут обучать друг друга своим хобби и любимым видам проведения досуга, передает "Актуальная камера".

Центр молодежной работы Эстонии выделил средства на инновационные лагеря и это позволило нарвским ребятам поэкспериментировать и выйти на территорию города с необходимым для летнего отдыха инвентарем.

В отличие от трудового лагеря старшеклассников, в которых ребята занимаются как правило хозяйственными работами, подростки здесь делают то, что сами хорошо умеют. Кто-то рисует и раскрашивает лица малышей, кто-то катается на скейте и учит желающих скейтбордингу. Другие играют с ребятами в волейбол и проводят спортивные эстафеты.

Более подробно смотрите в видеосюжете "Актуальной камеры".