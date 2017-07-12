В четверг град и грозы , +14...+22

Предстоящей ночью облачность будет небольшой, лишь местами опустится туман. К утру в западной Эстонии и на островах облачность увеличится и пойдет дождь. Ветер западный, юго-западный 3-9 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 10..15°C.



Днем облачность уплотнится и на востоке Эстонии. Дожди с островов распространятся на материк. Во многих местах дождь обещает быть сильный. На материке гроза и град!. В первой половине дня ветер переменный 2-6 м/с, во второй половине дня на востоке Эстонии восточный 3-8 м/с, в Западной Эстонии усилится северный, северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха в Западной Эстонии 14..19, на востоке до 22°C.