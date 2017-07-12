Маррею не удалось сохранить титул чемпиона Уимблдона

Британских болельщиков на Уимблдоне постигло жестокое разочарование: чемпион прошлого года Энди Маррей проиграл в четвертьфинале посеянному под 24 номером американцу Сэму Куэрри.

В этом поединке, проходившем на центральном корте, 29-летний Куэрри одержал победу в пяти сетах: 3-6 6-4 6-7 (4-7) 6-1 6-1, передает Русская служба Би-би-си.

Он стал первым американцем, вышедшим в полуфинал Уимблдона с 2009 года, когда этого успеха добился Энди Роддик.

Маррей хорошо начал матч, выиграл первый сет и во втором взял гейм на подаче американца.

Казалось, что Маррей, девятый раз встречавшийся с Куэрри, уверенно идет к своей восьмой победе над американцем. Но менее чем через два часа он проиграл, после того как в завершающем розыгрыше пятого сета Куэрри подал свой 27-й эйс в матче.

Шотландец уступил 12 из 14 последних геймов - и было видно, что физически этот матч дается ему с большим трудом.

Поражение Энди Маррея означает, что в понедельник он может уступить первую строчку в мировом рейтинге Новаку Джоковичу.

Джокович, посеянный на этом турнире под вторым номером, в среду играет с Томасом Бердыхом.

Сербу нужна победа в этом матче, чтобы вновь возглавить мировой рейтинг ATP.