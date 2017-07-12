Актуальная камера 12.07.2017 (20:00)

Пятилетний Ваня ушёл из дома в Лиепае утром в субботу 1 июля. Тело ребёнка нашли вчера в 20 километрах от дома, в лесу. Как выяснилось, Ваня в день пропажи самостоятельно уехал на автобусе из города в посёлок Дубине. По словам зампредседателя комитета по социальным делам Рижской думы Регины Лочмеле-Лунёвой, этот ребёнок, попав в незнакомый район, возможно, не обратился за помощью ни к кому из местных жителей.
В прошлом году эстонские суды дали санкции на содержание под электронным надзором 277 человек, и по состоянию на 10 июля нынешнего года, в Эстонии носят специальный браслет на ноге, то есть находятся под электронным надзором, 126 человек.
Для решения проблемы дефицита рабочей силы в Эстонии надо отменить квоту на легальную иммиграцию, считает председатель Партии реформ Ханно Певкур.