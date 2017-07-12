Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания

Пятилетний Ваня ушёл из дома в Лиепае утром в субботу 1 июля. Тело ребёнка нашли вчера в 20 километрах от дома, в лесу. Как выяснилось, Ваня в день пропажи самостоятельно уехал на автобусе из города в посёлок Дубине. По словам зампредседателя комитета по социальным делам Рижской думы Регины Лочмеле-Лунёвой, этот ребёнок, попав в незнакомый район, возможно, не обратился за помощью ни к кому из местных жителей.

"Ваня, к сожалению, был специфической ребёнок — в том плане, что с детства он был приучен не просто к самостоятельности беспризорного ребёнка, но и был приучен к тому, что ничего хорошего от взрослых ждать не стоит", — сказала зампредседателя комитета по социальным делам Рижской думы Регина Лочмеле-Лунёва в программе ETV+ "Летнее ВРЕМЯ".

Почему же родители выпустили пятилетнего ребёнка одного на улицу? Как выяснилось, уже в течение последнего года мальчик любил катался на общественном транспорте, и ни разу никто не передал его в руки полиции.

"Если бы хоть раз в тот год, что ребёнок провёл беспризорным на улице, начиная с 4 лет, когда он катался на общественном транспорте… на велосипеде, ходил в магазин. Если бы хоть раз кто-то передал его в руки муниципальной или государственной полиции, сведения об этой семье моментально попали бы в специальную электронную систему", — пояснила Лочмеле-Лунёва.

Была информация, что семья Вани якобы находится на учёте в социальной службе Лиепаи. Но это не так. Вопрос о лишении родительских прав не поднимался никогда. Мать мальчика и её муж получали пособие как безработные и малообеспеченные. Социальные службы были у них дома, но не нашли ничего угрожающего безопасности детей.

"Здесь возникает логичный вопрос — почему только после того как Ваня пропал, начали всплывать рассказы соседей о том, что мать пьёт, ругает детей нецензурными словами. Почему всплывают только сейчас рассказы воспитателей о том, как мальчик переживал свои семейные обстоятельства. Почему никто из этих людей ни разу не обратился ни в социальную службу, ни в сиротский суд, ни просто позвонил в полицию", — сокрушается зампредседателя комитета по социальным делам Рижской думы Регина Лочмеле-Лунёва.

Многие сейчас спешат обвинять водителей автобусов в том, что они что-то недосмотрели. Но дело происходило в субботу днём, и мальчик вышел с другими людьми на конечной остановке не посреди леса, а в центре посёлка.

"Сейчас нужно думать о том, почему масса людей в городе, а ребенок за время своего субботнего путешествия до конечной станции Дубине проехал как минимум на трех автобусах — на двух микроавтобусах и на автобусе — почему никто из пассажиров не обратил внимания на этого ребенка", — спрашивает Лочмеле-Лунёва.

По латвийским законам, дети до 7 лет не могут быть на улице и в общественном транспорте одни. Но даже если ребёнок выглядит старше, всё-таки стоит задать вопрос — все ли в порядке? С кем ты едешь? Куда ты едешь?

Точную причину смерти и время смерти мальчика установит экспертиза. Также, возможно, будут выяснены обстоятельства, при которых его тело оказалось в лесу в 20 км от Лиепаи, в 2 км от цента посёлка Дубине и в 50 метрах от дороги, в зарослях.