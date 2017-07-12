В четверг днём ожидаются дожди и грозы

Пятилетний Ваня ушёл из дома в Лиепае утром в субботу 1 июля. Тело ребёнка нашли вчера в 20 километрах от дома, в лесу. Как выяснилось, Ваня в день пропажи самостоятельно уехал на автобусе из города в посёлок Дубине. По словам зампредседателя комитета по социальным делам Рижской думы Регины Лочмеле-Лунёвой, этот ребёнок, попав в незнакомый район, возможно, не обратился за помощью ни к кому из местных жителей.